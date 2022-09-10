Прогноз на матч «Лейпциг» — «Боруссия» с коэффициентом 2.90

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Германии «Лейпциг» — «Боруссия» (Дортмунд) от авторов Betassist.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.90.

Доменико Тедеско исчерпал лимит доверия, руководство «Лейпцига» решительно его уволило. Ведь и правда было за что. В сезоне-2022/2023 Бундеслиги под его руководством коллектив победил лишь в одном противостоянии, переиграв «Вольфсбург» со счётом 2:0. Героем того дня стал Нкунку, оформивший дубль. Последней каплей стало поражение «красных быков» в Лиге чемпионов. Немецкий клуб встретился дома с «Шахтёром» из Донецка и с разгромом проиграл (1:4).

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Теперь «Лейпциг» возглавил Марко Розе, тренировавший как раз дортмундскую «Боруссию» в предыдущем сезоне. Из трофеев специалиста можно вспомнить двукратное чемпионство и Кубок. Но было это в Австрии с «Зальцбургом». Теперь ему предстоит провести дебютный матч с бывшей командой. Будет интересно.



Под руководством Марко Розе «Боруссия» финишировала в сезоне-2021/2022 на втором месте. Сейчас с дортмундцами работает Эдин Терзич и в целом справляется с задачами. В Бундеслиге чёрно-жёлтые идут с одним поражением, которое потерпели в матче с «Вердером» со счётом 2:3. Активнее всех в атаке Ройс, и он же является капитаном в составе.

Звёздный Холанд решил покинуть «шмелей» и теперь играет в «Манчестер Сити», но без него результаты коллектива не стали хуже. Многие удивлены тем футболом, который последнее время демонстрирует клуб. Ранее он никогда не держал ворота на замке и был не против пойти в размен.

Теперь же три прошлые встречи закончились победами с сухим счётом, а две – с одинаковыми цифрами на табло – 1:0. Поставить на успех дортмундцев со счётом 1:0 можно за коэффициент 13.0. Но это, конечно, большой риск.



Если все ждут, что после увольнения Тедеско жизнь в клубе «Лейпциг» заиграет новыми красками, то не стоит торопиться. В команде были и остаются проблемы, с которыми новому специалисту предстоит познакомиться, а лишь затем понять, как их решить. Текущая форма «шмелей» выглядит намного лучше, да и стабильности у них не отнять. Думаем, что можно смело поставить на победу гостей за 2.90.

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