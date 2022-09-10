«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 10 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород».
Ставка: первый гол – «Ахмат» за 1.70.
«Дома «Ахмат» играет агрессивно, но об этом и так всем известно, лишний раз повторяться не хочется. «Пари Нижний Новгород» регулярно проваливает первые таймы. Непонятно, что происходит с командой Галактионова, а в перерыве происходит какое-то перевоплощение. Первый тайм – неудачно, во втором «Нижний» забивает 90% своих мячей. Состав очень неплохой, удалось сохранить своего лидера – Калинского.
Прогнозы на все матчи РПЛ — здесь.
У «Ахмата» есть свои козыри. Да, не будет Конате, который дисквалифицирован из-за удаления с «Локомотивом». Но есть Ильин, есть Агаларов, есть Трошечкин, который может сыграть «ложную девятку». Наверняка Талалаев что-то придумает.
Учитывая, что это домашний матч для «Ахмата» с соперником, который вяжет и неприятно действует в середине, ему очень важно забить первым, чтобы потом не взламывать насыщенную оборону, думая, как бы хотя бы вничью сыграть.
Повторюсь, важно «Ахмату» забить первым, учитывая статус домашней, агрессивной команды, очень наглой. Я думаю, Талалаев именно на этом определённый акцент сделает. Надо постараться открыть счёт.
Мой прогноз – первый гол в матче забьёт «Ахмат» за 1.70».
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