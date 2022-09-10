«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.00 на матч РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2022/2023 между «Химками» и «Крыльями Советов».



Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 2:1 за 9.00.

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«В «Химках» по-прежнему происходят организационные изменения. Естественно, это сказывается на игре команды. В матче прошлого тура с «Оренбургом» химчане проиграли и вряд ли сейчас пребывают в хорошем настроении.



В «Крыльях» же всё спокойно: тренеру доверяют, футболисты демонстрируют свой футбол… Поэтому для меня фаворит здесь очевиден», — сказал Бубнов.



Встреча «Химок» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 10 сентября, в Подмосковье на стадионе «Арене-Химки» и начнётся в 15:00 мск.

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