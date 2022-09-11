Эксперты оценили шансы «Локомотива» нанести ЦСКА третье поражение подряд

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
Встреча пройдёт на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ранее возглавлял ЦСКА.
Красно-синие в двух предыдущих матчах потерпели разгромные поражения — 1:5 от «Ак Барса» и 1:4 от «Северстали».
Эксперты считают шансы команд абсолютно равными. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.55. Столько же дают на успех москвичей — 2.55. Ничья по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.95.
Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.95, успех ЦСКА с учётом овертайма и серии буллитов также доступен за 1.95.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Илья Воробьёв оценил старт сезона «Металлурга».
Шведский журналист: российские СМИ в ситуации с Федотовым сходят с ума.
Миронов объяснил, почему в воротах «Спартака» играет только словак Рыбар.
Леонтьев: паники в «Нефтехимике» после четырёх поражений нет.
Ультрас Боснии и Герцеговины требуют бойкотировать матч с Россией.
- 11 сентября 2022
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:11
-
06:49
-
06:40
-
06:22
-
06:00
-
05:39
-
05:04
-
04:30
-
04:26
-
03:42
-
03:07
-
02:56
-
01:30
-
00:27
- 10 сентября 2022
-
23:13
-
21:22
-
19:50
-
19:17
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30