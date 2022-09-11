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Эксперты оценили шансы «Локомотива» нанести ЦСКА третье поражение подряд

Эксперты оценили шансы «Локомотива» нанести ЦСКА третье поражение подряд
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11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

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Встреча пройдёт на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ранее возглавлял ЦСКА.

Красно-синие в двух предыдущих матчах потерпели разгромные поражения — 1:5 от «Ак Барса» и 1:4 от «Северстали».

Эксперты считают шансы команд абсолютно равными. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.55. Столько же дают на успех москвичей — 2.55. Ничья по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.95.

Аналитики ждут от команд результативного хоккея: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.95, успех ЦСКА с учётом овертайма и серии буллитов также доступен за 1.95.

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