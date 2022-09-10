«Сампдория» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сампдория» – «Милан».

Прогнозы на другие матчи Серии А — здесь.

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Сампдория» стартовала из рук вон плохо — всего два очка набрано в пяти турах. Но при этом генуэзцы дома отняли очки у «Ювентуса» и «Лацио». Играть в Генуе непросто, там и болельщики здорово своих поддерживают, и команда бьётся. Поэтому я бы не рискнул здесь ставить на «Милан», хоть он и действующий чемпион. Пока не вижу, чтобы по игре миланцы были близки к пику. Много ошибок в их игре, состав из-за травм не стабилизировался, движение не на всех отрезках матча такое, какое требуется. Не забываем, что на неделе «Милан» провёл сложный матч в Австрии в Лиге чемпионов.



«Сампдории» терять нечего. Думаю, она постарается рискнуть и надавить на «Милан», у которого оборона не всегда играет собранно. Поэтому мой выбор здесь — обе забьют. «Милан» свой мяч практически в любой встрече забивает, а хозяева выйдут с максимальным настроем, к тому же они должны быть свежее».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Мелкадзе: Кокорин и Дзюба усилили бы «Сочи» и вообще любую команду РПЛ.



Головин признался, что будет болеть за «Амкал» в Кубке России.



Украинский форвард призвал боснийцев не ехать на матч с Россией.



Ассоциация болельщиков не поддержала перенос игр АПЛ из-за Елизаветы II.