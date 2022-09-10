«Сампдория» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сампдория» – «Милан».
Прогнозы на другие матчи Серии А — здесь.
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Сампдория» стартовала из рук вон плохо — всего два очка набрано в пяти турах. Но при этом генуэзцы дома отняли очки у «Ювентуса» и «Лацио». Играть в Генуе непросто, там и болельщики здорово своих поддерживают, и команда бьётся. Поэтому я бы не рискнул здесь ставить на «Милан», хоть он и действующий чемпион. Пока не вижу, чтобы по игре миланцы были близки к пику. Много ошибок в их игре, состав из-за травм не стабилизировался, движение не на всех отрезках матча такое, какое требуется. Не забываем, что на неделе «Милан» провёл сложный матч в Австрии в Лиге чемпионов.
«Сампдории» терять нечего. Думаю, она постарается рискнуть и надавить на «Милан», у которого оборона не всегда играет собранно. Поэтому мой выбор здесь — обе забьют. «Милан» свой мяч практически в любой встрече забивает, а хозяева выйдут с максимальным настроем, к тому же они должны быть свежее».
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