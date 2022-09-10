«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка».

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Ставка: победа «Реала» + обе забьют за 2.25.

«На этой неделе «Реал» успешно открывал групповой этап в Лиге чемпионов, в котором команда в Глазго всухую обыграла «Селтик» и вместе с «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу. Бензема получил травму — это серьёзная потеря. Француз покинул поле ещё в первом тайме, а в перерыве на лавку отправился Милитао. Для Карло Анчелотти эти потери не смертельные, но такими темпами терять игроков никак нельзя, тем более что впереди целый сезон.



«Мальорка» выиграла только один из 12 последних матчей у белых, и сегодня преимущество чемпиона будет по всем линиям. Тем не менее болельщики островитян уже нашли оправдание поражению – фанаты выразили протест против игры в самое жаркое время дня.



Я считаю, что игра будет интересной в плане качества обороны – скорее всего, Мадрид постарается не травмировать больше никого из основы и добьётся успеха с минимальными потерями. Более того, не исключаю некоторые эксперименты от тренера «галактикос», что может позволить отличиться гостям.



Моя ставка — победа «Реала» Мадрид + обе забьют за 2.25».

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