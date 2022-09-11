«Ростов» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 10.0

Известный в прошлом футболист, эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Ростова» со счётом 2:1 за 10.0.

Где покажут матч «Ростов» — «Спартак».

«Спартак» всегда тяжело играет в Ростове. Не легче будет и на этот раз, ведь красно-белые потеряли важных футболистов: Руслана Литвинова и Мартинса Перейру.

Придётся перестраиваться, а это на руку Валерию Карпину, у которого кадровых проблем как раз нет. Нас ожидает упорная игра от первой до последней минуты, в которой хозяева окажутся сильнее».

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