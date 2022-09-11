«Ростов» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 10.0
Поделиться
Известный в прошлом футболист, эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».
Ставка: победа «Ростова» со счётом 2:1 за 10.0.
Где покажут матч «Ростов» — «Спартак».
«Спартак» всегда тяжело играет в Ростове. Не легче будет и на этот раз, ведь красно-белые потеряли важных футболистов: Руслана Литвинова и Мартинса Перейру.
Придётся перестраиваться, а это на руку Валерию Карпину, у которого кадровых проблем как раз нет. Нас ожидает упорная игра от первой до последней минуты, в которой хозяева окажутся сильнее».
Смородская: «Локомотиву» поможет только полное реформирование.
Фабрицио Романо: «Челси» продолжает следить за Захаряном.
Жена Карпина дала прогноз на матч «Ростов» — «Спартак».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
07:20
-
07:11
Партнерский контент