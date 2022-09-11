«Ахмат» — «Пари НН»: результат матча РПЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» местный «Ахмат» уступил «Пари НН» в матче 9-го тура чемпионата России.

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Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1, а главным героем матча стал форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, оформивший дубль.



Он открыл счёт на 22-й минуте. На 59-й минуте Юрий Журавлёв сравнял счёт, но уже через две минуты Сулейманов забил второй мяч. А точку в матче поставил Кирилл Гоцук, отличившийся на 64-й минуте.



«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте.



В следующем туре РПЛ «Пари НН» сыграет с «Оренбургом». В свою очередь, «Ахмат» сыграет в гостях в Екатеринбурге с «Уралом».

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