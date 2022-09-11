«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 11 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» – «Вильярреал».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.05.
«Вывеска у встречи, может быть, не самая яркая для стороннего зрителя, но встречаются две очень интересные команды. Одну тренирует Пеллегрини, другую — Эмери. Обе в этом сезоне будут вести борьбу за место в Лиге чемпионов и начали неплохо. У «Вильярреала» три победы, в том числе и над «Атлетико» в гостях, и одна ничья, разница – 9:0. «Бетис» набрал девять очков, проиграл только «Реалу».
Обе команды могут играть разнообразно. «Бетис» больше любит владеть мячом, играть от себя. «Вильярреал» тоже так может, но, как показала Лига чемпионов, он может закрываться и терпеть против топовых соперников.
Здесь ожидаю, что игра пойдёт на встречных курсах. И одни, и другие вправе считать, что не хуже соперника, и должны забирать три очка. Мастерства хватает у обеих команд, поэтому жду забитых мячей. Сыграю «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Результат здесь предсказать крайне тяжело, любой из трёх не удивит».
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