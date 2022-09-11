«Бетис» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 11 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» – «Вильярреал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.05.

«Вывеска у встречи, может быть, не самая яркая для стороннего зрителя, но встречаются две очень интересные команды. Одну тренирует Пеллегрини, другую — Эмери. Обе в этом сезоне будут вести борьбу за место в Лиге чемпионов и начали неплохо. У «Вильярреала» три победы, в том числе и над «Атлетико» в гостях, и одна ничья, разница – 9:0. «Бетис» набрал девять очков, проиграл только «Реалу».

Больше прогнозов — здесь.

Обе команды могут играть разнообразно. «Бетис» больше любит владеть мячом, играть от себя. «Вильярреал» тоже так может, но, как показала Лига чемпионов, он может закрываться и терпеть против топовых соперников.

Здесь ожидаю, что игра пойдёт на встречных курсах. И одни, и другие вправе считать, что не хуже соперника, и должны забирать три очка. Мастерства хватает у обеих команд, поэтому жду забитых мячей. Сыграю «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Результат здесь предсказать крайне тяжело, любой из трёх не удивит».

10 лучших экспрессов.

Талалаев уволен с поста главного тренера «Ахмата».

Фабрицио Романо: «Челси» продолжает следить за Захаряном.

Аршавин поддержал решение РФС провести товарищеские матчи с Киргизией, Ираном и Боснией.

Валерий Карпин: спасибо Боснии за согласие провести товарищеский матч с Россией.