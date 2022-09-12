«Реал» Мадрид — «Мальорка»: результат матча, какой счёт, как сыграли, авторы голов

В матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 мадридский «Реал» разгромил «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики. Перед перерывом полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.
На 73-й минуте победный гол забил форвард мадридской команды Винисиус Жуниор. На исходе основного времени нападающий «Реала» Родриго отправил в ворота «Мальорки» третий мяч. Итоговый счёт в компенсированное время матча установил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.
Мадридский «Реал» набрал 15 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте.
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