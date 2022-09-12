«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 12 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» за 2.64.



«Нефтехимик» полностью сорвал старт сезона, проиграв сперва три выездные игры, а потом и домашний матч, которым в Нижнекамске открывался хоккейный сезон. И если по выездным поражениям особых претензий к команде Олега Леонтьева быть не может – там все соперники как на подбор, были из другой «весовой категории» – то в единственном домашнем матче нижнекамцы были разгромлены минским «Динамо», который в олигархат ну никак не попадает.



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При этом «Нефтехимик» огрызался достаточно неплохо, забросив в четырёх матчах девять шайб. Не много, но и не совсем мало, 2,25 заброшенной шайбы в среднем за матч. Но теперь в Нижнекамск приезжает команда, которая забрасывает в среднем 5,67 шайбы за матч. И если учесть, что «маленькие татары» с начала сезона пропускают в среднем пять шайб за игру, то их перспективы в предстоящем противостоянии с «Торпедо» выглядят не слишком оптимистично.



Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что славный город Нижнекамск в последние годы стал для автозаводцев настоящим камнем преткновения. Они проиграли там шесть последних матчей и семь из десяти. Правда, было это в доларионовскую эпоху. Сейчас у Нижнего совсем другая, совсем новая, совсем молодая и очень даже играющая команда, в которой Ларионов-младший и Коваленко-младший жгут не по-детски.



Учитывая всё вышеизложенное, предположу, что шансов для взятия ворот у «Нефтехимика» за 60 минут игрового времени будет больше, чем за четыре предыдущих матча. Но вот как нижнекамцы ими сумеют воспользоваться, вопрос дискуссионный. Если сумеют хотя бы процентов на 30, то непременно победят.



Но мне почему-то кажется, что и такой процент реализации «маленьким татарам» будет весьма проблематично достичь, и в итоге носящаяся как угорелая нижегородская дружина набросает побольше хозяев и вопреки статистике победит в основное время. Причём с приличной разницей заброшенных и пропущенных шайб и с тоталом, приближающимся к десятке».



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