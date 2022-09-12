«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» от авторов Betassist.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.88.
Букмекеры отдают предпочтение нижнекамцам. С одной стороны, это не слишком удивляет, если посмотреть на статистику очных матчей – «Нефтехимик» выиграл дома шесть последних встреч. От таких цифр нельзя отмахиваться.
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
В прошлом сезоне эти команды были абсолютно равны по качеству игры и очков набрали почти одинаковое количество, однако клуб из Нижнекамска в плей-офф всё же попал. «Торпедо» завершило сезон раньше, но теперь быстро влюбило в себя нейтральных зрителей.
Команда Игоря Ларионова поистине удивляет в сентябре – она играет в быстрый атакующий хоккей, старается дорожить шайбой и доминировать на каждом участке. Не всегда это приносит свои плоды (особенно если в соперниках клуб уровня финалиста Кубка Гагарина), но наблюдать за их игрой крайне приятно.
Нижегородцы обидно упустили победу с «Металлургом» в первом матче, пропустив на последних секундах основного времени, но два последних матча выиграли с общим счётом 13:4. Средняя результативность «Торпедо» сейчас более пяти голов за игру.
И едва ли «Нефтехимик» сможет остановить эту атаку. У хозяев четыре поражения, и в каждом из этих матчей они пропускали не менее четырёх голов в основное время. На своём льду зацепиться за очки нижнекамцы вполне способны, так что рисковать и ставить на исход не рискнём. А вот тотал больше 5.5 шайбы за 1.88 здесь должен заходить.
10 лучших экспрессов на сегодня.
В НХЛ не верят в Овечкина. Саша за это накажет!
Какой канал покажет матч «Салават Юлаев» — «Спартак».
«Авангард» впервые в эру КХЛ начал сезон с четырёх поражений.
Ларионов: в «Торпедо» нет эйфории.
- 12 сентября 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:12
-
07:00
-
06:46
-
06:22
-
06:00
-
05:48
-
05:32
-
04:47
-
04:11
-
03:39
-
03:00
-
02:39
- 11 сентября 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00