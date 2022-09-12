«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.88.

Букмекеры отдают предпочтение нижнекамцам. С одной стороны, это не слишком удивляет, если посмотреть на статистику очных матчей – «Нефтехимик» выиграл дома шесть последних встреч. От таких цифр нельзя отмахиваться.

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В прошлом сезоне эти команды были абсолютно равны по качеству игры и очков набрали почти одинаковое количество, однако клуб из Нижнекамска в плей-офф всё же попал. «Торпедо» завершило сезон раньше, но теперь быстро влюбило в себя нейтральных зрителей.



Команда Игоря Ларионова поистине удивляет в сентябре – она играет в быстрый атакующий хоккей, старается дорожить шайбой и доминировать на каждом участке. Не всегда это приносит свои плоды (особенно если в соперниках клуб уровня финалиста Кубка Гагарина), но наблюдать за их игрой крайне приятно.

Нижегородцы обидно упустили победу с «Металлургом» в первом матче, пропустив на последних секундах основного времени, но два последних матча выиграли с общим счётом 13:4. Средняя результативность «Торпедо» сейчас более пяти голов за игру.



И едва ли «Нефтехимик» сможет остановить эту атаку. У хозяев четыре поражения, и в каждом из этих матчей они пропускали не менее четырёх голов в основное время. На своём льду зацепиться за очки нижнекамцы вполне способны, так что рисковать и ставить на исход не рискнём. А вот тотал больше 5.5 шайбы за 1.88 здесь должен заходить.

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