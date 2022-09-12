Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Трабзонспор» с коэффициентом 2.37

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Трабзонспор».

Ставка: «Адана Демирспор» победит за 2.37.

Главный конкурент Артёма Дзюбы итальянец Марио Балотелли под занавес трансферного окна покинул «Адана Демирспор», но в матче 5-го тура с «Хатайспором» российский нападающий впервые за три игры остался в запасе.

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Позиция центрфорварда была доверена конголезцу Бритту Ассомбалонге. Дзюба вышел на замену на 63-й минуте матча, но особо себя не проявил – 10 касаний, шесть пасов, из которых пять точных, и всего один неточный удар по воротам. В составе «Демирспора» единственный гол забил центральный защитник Таййиб Сануч, а команда позволила «Хатайспору» набрать первые очки в сезоне.



«Трабзонспор» выиграл прошлый чемпионат Турции, но смог квалифицироваться лишь в Лигу Европы, где съездил в гости к Станиславу Черчесову в Будапешт. Несмотря на то что «Ференцварош» с 16-й минуты играл в меньшинстве, венгерский клуб в драматичном матче добился победы 3:2. Это многое говорит о состоянии «Трабзонспора».



Таким образом, за последние шесть матчей во всех турнирах действующий чемпион Турции выиграл всего одну игру. Да и то со скромным счётом 1:0 у «Умраниеспора» из зоны вылета. Игра на два фронта осложняется большим количеством травм.

Это ситуация, которой хозяева матча должны воспользоваться. Ставка на победу хозяев оценивается с коэффициентом 2.37. Состав «Трабзонспора» далёк от оптимального, команда потеряла уверенность, а «Адана Демирспор» держит планку. Пожалуй, коэффициент на П1 должен быть в районе 2.10–2.15.

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