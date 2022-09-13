«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-1.5) за 2.98.



«Казахстанская команда стартовала в сезоне с четырёх выездных матчей и все четыре проиграла. За эти игры «Барыс» набрал лишь одно очко – в первом матче с минским «Динамо», дальше всё было гораздо хуже, и, что особенно важно, пропускали казахстанцы с каждым следующим матчем всё больше и больше. В предпоследнем матче пропустили пять от «Витязя» и сами не сумели ничего забить. В последнем забили три сочинцам, зато получили от них целых шесть.



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Таким образом, известная поговорка «Быть уверенным в завтрашнем дне» для «Барыса» чрезвычайно актуальная, если иметь в виду не день, а дно. Но не будем забывать, что всё это было у казахстанцев на выезде, а какую команду мы увидим дома, нам ещё предстоит понять.



На фоне такого «Барыса» челябинцы при всех своих жутких проблемах смотрятся почти что красавцами. Как показывает практика текущего сезона, с ними ни в коем случае нельзя играть вничью, потому что потом «Трактор» не мытьём, так катаньем второе очко набирает. То есть «Барысу» надо выигрывать в основное время, но это легко сказать, а ты попробуй это сделать. У «Сибири», например, на своей площадке не получилось, хоть она и сумела отыграться с минус 2.



А у «Барыса» оборона, на минуточку, совсем не сибирская, а прямо-таки наоборот, да ещё весьма напоминает дуршлаг. И статистика личных встреч казахстанцам не поможет, поскольку в междусобойчиках на казахстанском льду у соперников абсолютная ничья в 10 последних матчах в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.



То есть хоть мы ещё и не знаем, каков «Барыс» дома, но мы уже знаем, каков «Трактор» в гостях. Не «Колорадо», конечно, но для нынешнего «Барыса» с его разборно-сборной обороной вполне должно хватить.



Гостевая победа «Трактора» в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Праздник открытия хоккейного сезона в Казахстане должен быть челябинцами испорчен напрочь!» — сказал Лебедев.



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