«Эмполи» — «Рома»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 1.75.

«Эмполи» с начала сезона ещё ни разу не выиграл. Команда стартовала с двух поражений, а потом выдала четыре ничьих подряд с далеко не сильнейшими командами.

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Только матч с «Фиорентиной» можно считать успешным, в остальном у «Эмполи» провал на провале, и Паоло Дзанетти пора задумываться над сохранением своего рабочего места. Ведь терпение руководства клуба не безгранично.



«Рома» начала сезон гораздо ярче и успешнее соперника, но потом скатилась в уже привычные для себя неудачи. Разгром от «Удинезе» и поражение в Лиге Европы от скромного «Лудогорца» — совсем не то, чего ждали от усилившихся римлян. Неудивительно, что «Рома» и её тренер сразу столкнулись со шквалом критики в свой адрес. Теперь пора доказывать, что всё это было не более чем трагической случайностью.



Лучше варианта для исправления неудач, чем матч с «Эмполи», для «Ромы» сейчас трудно придумать. Хозяева в очень плохой форме, они серьёзно сбавили обороты в сравнении с прошлым сезоном. Моуринью должен был сделать выводы из двух поражений, и если так, то обыграть «Эмполи» не составит труда. На П2 дают крепкий коэффициент 1.75, не видим смысла мудрить.

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