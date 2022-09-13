«Спортинг» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.10.

«Спортинг» немножко ошибался на старте, но в целом набирает обороты с каждым туром и уже имеет серию из трёх сухих побед с общим счётом 9:0.

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Несмотря на плотный график, лиссабонцы смогли разобраться с «Эшторилом» (2:0) и «Портимоненси» (4:0), а в рамках Лиги чемпионов переиграли «Айнтрахт» со счётом 3:0. Это, конечно, впечатляет.



«Тоттенхэм» располагается на третьей позиции АПЛ, до сих пор не зная поражений в чемпионате. Тем не менее он едва не упустил победу над «Фулхэмом» (2:1) в заключительном туре. В матче с «Марселем» неделю назад тоже было очень тяжело, однако удалось сделать 2:0 во втором тайме.



«Шпоры» явно рассчитывают на первое место в квартете, поэтому сегодня им нужно брать три очка. Безусловно, «Спортинг» — очень бойкая команда, которая даст бой.

К тому же на выезде лондонцам придётся невероятно сложно, но все ключевые игроки в строю, да и класс выше. В этой паре я верю в «Тоттенхэм». Коэффициент на лондонцев превышает двойку, это хороший вариант».

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