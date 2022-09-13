Прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Брюгге»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Брюгге», который пройдёт 13 сентября.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Португальская команда полна решимости набрать первые три очка в своей группе. В 1-м туре в Мадриде «драконы» устроили настоящую драму с «Атлетико», за 10 минут при счёте 0:0 успев остаться в меньшинстве, пропустить, отыграться и снова пропустить в самой концовке встречи.
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При этом практически всю игру подопечные Сержиу Консейсау давили в атаке, но пробить привычно заряженную на борьбу оборону Диего Симеоне не смогли. Качество футбола оставило приятное впечатление, вот только за него очков не дают. А реализация подвела.
«Брюгге» в параллельном матче спокойно и с небольшой долей везения разобрался с «Байером», но с нынешней формой немецкого клуба этот результат отнюдь не сенсация. Сейчас бельгийцам предстоит более серьёзный вызов, ведь в гостях в Лиге чемпионов они играют очень слабо. В пяти последних матчах этого турнира на выезде «Брюгге» смог выиграть минимально лишь однажды, а в семи предыдущих встречах у них четыре поражения.
«Порту» на домашнем стадионе сейчас безупречен – действующая победная серия насчитывает 11 матчей. В Лиге чемпионов показатели хуже, но за последний год португальцы проигрывали лишь соперникам уровня «Ливерпуля» и «Челси».
Однако пропускает «Порту» дома стабильно, минимум один гол им забивали в четырёх из пяти предыдущих встреч. «Брюгге», в свою очередь, забивает в ЛЧ в гостях пять игр подряд. Поэтому возьмём «обе забьют» с коэффициентом 1.95.
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