Прогноз на матч «Спортинг» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» победит за 2.17.

«Тоттенхэм» заметно преобразовался под руководством Антонио Конте. На старте сезона лилейно-белые продолжают идти по турнирной дистанции без поражения, победив в пяти матчах и дважды сыграв вничью — в выездных противостояниях с «Челси» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1).

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов.

«Шпоры» контролируют мяч в рамках АПЛ в среднем 50,4% игрового времени. Отдавать территорию ТТХ не стесняется, Кейн и Сон по-прежнему опасны на пространстве. При игре первым номером получается не так ловко.

Дело в том, что футболисты проводят 41% времени в центре поля и лишь 24% — в атаке. Входить в штрафную площадь соперника удаётся с трудом. Больше того — только два клуба АПЛ проводят меньше времени у чужой штрафной. Но если уж удаётся выйти на ударную позицию… «Тоттенхэм» забил 12 голов, реализация по-прежнему в порядке.



Кроме того, «шпоры» отличаются надёжной игрой в обороне. За шесть туров АПЛ подопечные Конте пропустили лишь пять голов. Только «Вулверхэмптон» пропустил меньше. С таким набором качеств шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов видятся солидными.



«Спортинг» в чемпионате Португалии выиграл лишь в половине противостояний. В матчах, в которых «львы» пропускали, они непременно теряли очки. Возьмём лобовую победу гостей. Лиссабонцы были очень хороши в минувшем сезоне, но сейчас выглядят не столь мощно.

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