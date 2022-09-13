«Амкал» — «Звезда»: где играют, дата и время матча Кубка России

14 сентября состоится матч 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Главным тренером «Звезды» является бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры сомневаются, что матч «Амкал» — «Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Пьянич объяснил, почему отказался играть со сборной России.

Юран рассказал о переговорах со «Спартаком».

В «Динамо» заявили, что продолжают общаться с «Челси» по Захаряну.

Спортдиректор «Адана Демирспор»: не знаю, почему Дзюба сидит в запасе.

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан не намерены играть со сборной России.