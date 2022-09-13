«Амкал» — «Звезда»: где играют, дата и время матча Кубка России

14 сентября состоится матч 1/64 финала Кубка России «Амкал» — «Звезда». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.
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Игра пройдёт на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Главным тренером «Звезды» является бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Букмекеры сомневаются, что матч «Амкал» — «Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
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