«Шахтёр» — «Селтик»: когда играют, где покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» (Донецк) — «Селтик». Начало игры запланировано на 19:45 мск.
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Встреча пройдёт на нейтральном поле, в Польше. Она не будет показана на территории России.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шотландского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех дончан оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» (Донецк) — «Селтик» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.
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