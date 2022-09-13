«Шахтёр» — «Селтик». Украинцы уволили Тедеско, но тренер шотландцев крепче

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Селтик». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шотландского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех дончан оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Селтик» 14 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» Донецк — «Селтик» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Селтик» (14.09.2022)

Матч 1-го тура в исполнении «Шахтёра» для многих стал настоящим сюрпризом. «Горняков» очень быстро списали со счетов и застолбили за ними последнюю строчку в группе. Оказалось, что немецким грандам иногда свойственно проваливаться, а донецкий клуб даже без бразильцев умеет играть в футбол. Такой результат запутал борьбу за вторую строчку в группе F.

В этом сезоне «горняки» в еврокубках лишены одного из козырей. Игру с «Селтиком» клуб вынужден проводить в Варшаве, где у него не будет поддержки трибун. Впрочем, каких-то заоблачных результатов от команды тоже не ждут, а это уже плюс. Отсутствие давления за результат порой творит чудеса, особенно с учётом того, что у оранжево-чёрных сейчас в составе полно молодых и неопытных игроков.

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В первом матче результат для «Шахтёра» сделали как раз такие футболисты. Хотя называть 25-летнего Шведа молодым уже нельзя, но он до сих пор многими воспринимается как перспективный игрок. Другое дело Михаил Мудрик. Для главной звезды оранжево-чёрных эта осень может стать решающей, ведь он получил очередной шанс доказать, что стоит тех денег, которые за него просят.

Есть ещё один футболист у «Шахтёра», который выделяется – это Лассина Траоре. Молодой ивуариец в очередной раз поражает своим умением играть с чистого листа. Он здорово потрепал нервы защитникам немцев. Сразу вспоминается, как Траоре начал забивать в команде, когда только приехал в её расположение, и очень жаль, что вмешалась травма.

«Шахтёр» можно хвалить, но если быть объективным, то результат игры с «красными быками» не только заслуга «горняков», но и недоработка их соперника. Причём такая серьёзная, что Тедеско после матча был отправлен в отставку, а несколько игроков, включая Гулачи, Орбана и Вернера, заслуживают того, чтобы на пару дней отправиться в футбольную школу и там провести работу над ошибками.

«Селтик» в 1-м туре, как и «Лейпциг», был обыгран с разницей в три мяча, но впечатления от игры «кельтов» не такие ужасные. Чемпион Шотландии дал хороший отпор действующему обладателю кубка Лиги чемпионов и держался почти час, пока не стал пропускать. Ничего особо страшного и постыдного в поражении 0:3 от «Реала» нет. Пусть даже проиграл «Селтик» в домашней игре.

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Пока на пути шотландцев не попался «Реал», команда шла на серии из восьми побед подряд, причём семь из них были добыты уже в новом сезоне. Перед тем как принимать «сливочных», «кельты» просто переехали своего заклятого соперника «Рейнджерс». Чуть раньше они поиздевались над «Данди» и «Килмарноком», забив одним девять безответных голов, а другим пять, причём оба матча были выездными.

В Европе «Селтик» на выезде играет не так хорошо, как дома. Это нужно учитывать. В последние годы «кельты» в гостях проигрывали таким командам, как «Мидтьюлланн», «АЗ», «Бетис», «Будё-Глимт», но есть ощущения, что если сравнивать с прошлыми сезонами, то сейчас «клеверные» прибавили и стали сильнее. Имеет смысл поставить на П2 и обмен голами за коэффициент 3.88.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Селтик» 14 сентября 2022 года

«Шахтёр» уже показал, что недооценивать его очень опасно и глупо, а кто не выучил урок – тот сам виноват. Но реальная сила нынешних «горняков» остаётся под вопросом. Мы видели только одну игру в Лиге чемпионов и несколько очень тяжёлых в УПЛ, впечатление от которых полностью противоположное. «Селтик» – мощная команда, со своими плюсами и минусами, а также своим потолком. Сейчас у «кельтов» потолок выше, и они могут это доказать. Правда, иногда шотландцы забывают про оборону, а «горняки» уже доказали, как хорошо умеют контратаковать. Интересный вариант с победой гостей, но и хозяева не уйдут без гола.

Ставка: победа «Селтика» и обе забьют за 3.88.

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