«Байер» — «Атлетико»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, как сыграл Азмун

В Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



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Оба мяча были забиты в самой концовке. На 84-й минуте счёт в матче открыл Роберт Андрих, которому ассистировал Жереми Фримпонг. А на 87-й минуте Мусса Диаби установил окончательный счёт в этой встрече. Сердар Азмун появился на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями.



«Байер» набрал три очка. Команда из Леверкузена занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. А «Атлетико» с тремя очками находится на третьем месте. Лидирует в группе B бельгийский «Брюгге», набравший шесть очков. У «Порту» очков в активе нет.



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