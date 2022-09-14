«Северсталь» — «Динамо» Мн: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Мн.
Ставка: ТБ 5 за 1.58.
«В каждом матче с участием «Северстали» заброшено минимум пять шайб. Минчане могут похвастаться тем же.
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Учитывая пониженное качество чемпионата, динамовцы впервые за долгое время на коне. В стане команды много легионеров, североамериканский тренер свободного мышления, вратари в среднем пропускают не больше двух шайб за игру. Всё идёт в гору.
Андрей Разин – один из самых прогрессивных тренеров КХЛ, который готовится к каждому матчу основательно, не боясь добавлять перчинку и остринку в тактические моменты.
«Северсталь» способна перестраиваться под соперника по ходу игры, а отсутствие длинной и именитой скамейки компенсируется трудоспособностью, хитростью и прессингом.
В истории официальных очных встреч у команд бурные отношения, никогда не знаешь, кто победит. Принципиальные соперники будут выкладывать всё, что есть, но впечатление, что «Северстали» надо больше, да и играет она в обороне приличнее.
«Сева» дома обыграла ЦСКА 4:1, а потом с таким же счётом уступила СКА. У минчан третий матч на выезде. В былые времена можно было бы предположить, что накопится усталость, но в этом сезоне многие вещи складываются для отдельных людей слишком просто. Спунер в огне, Пакетту везёт, Козун чуть скромнее, но очки набирают все по кругу.
Команда играет сама и даёт играть другим. Поэтому я смею предположить, что пять шайб на двоих коллективы настругают», — сказала Миронова.
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