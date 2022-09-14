«Челси» — «Зальцбург»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зальцбург».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.93.
«Челси», несмотря на два поражения, располагается в шестёрке сильнейших чемпионата Англии. Правда, в еврокубках допустил осечку с загребским «Динамо» (0:1). После этой игры у команды сменился главный тренер, и теперь футболистам придётся доказывать свою состоятельность перед Грэмом Поттером.
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«Зальцбург» обыгрывает всех подряд во внутреннем первенстве, вот и в эти выходные получилась лёгкая виктория в матче с «Ридом» (3:0). С «Миланом» (1:1) австрийцы тоже держались достойно, однако очень много игроков находится в лазарете, в том числе два основных центральных защитника.
По моему мнению, сегодня будут доминировать англичане. Да, австрийцы регулярно в подобных матчах огрызаются, однако для этого слишком мало ресурсов сейчас. В межсезонье коллектив традиционно ослаб, так ещё и многие лидеры выбыли из строя. Лондонцам же нужно реабилитироваться за фиаско в Загребе», — сказал Павлюченко.
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