Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Зальцбург»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Лондоне

«Челси» — «Зальцбург»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Лондоне
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зальцбург».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.93.

«Челси», несмотря на два поражения, располагается в шестёрке сильнейших чемпионата Англии. Правда, в еврокубках допустил осечку с загребским «Динамо» (0:1). После этой игры у команды сменился главный тренер, и теперь футболистам придётся доказывать свою состоятельность перед Грэмом Поттером.

Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — здесь.

«Зальцбург» обыгрывает всех подряд во внутреннем первенстве, вот и в эти выходные получилась лёгкая виктория в матче с «Ридом» (3:0). С «Миланом» (1:1) австрийцы тоже держались достойно, однако очень много игроков находится в лазарете, в том числе два основных центральных защитника.

По моему мнению, сегодня будут доминировать англичане. Да, австрийцы регулярно в подобных матчах огрызаются, однако для этого слишком мало ресурсов сейчас. В межсезонье коллектив традиционно ослаб, так ещё и многие лидеры выбыли из строя. Лондонцам же нужно реабилитироваться за фиаско в Загребе», — сказал Павлюченко.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия».

Лаксальт: в кино неправильно показывают русских людей.

«МЮ» назвал самым опасным игроком «Шерифа» футболиста «Пари НН».

Совладелец «Челси»: с Тухелем у нас было разное видение развития клуба.

Эрнандес: «Барселона» должна была бить пенальти после эпизода с Дембеле.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.00: Поттер и Месси обойдутся без магии Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.00: Поттер и Месси обойдутся без магии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022