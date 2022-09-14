Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

«Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Рейнджерс» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» за 1.83.

«Рейнджерс» проиграли две встречи кряду с одинаковым счётом 0:4. В игре с «Селтиком» казалось, что это просто стечение обстоятельств и счёт не отражает происходившее на поле, но «Аякс» разгромил шотландцев совершенно справедливо.

Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — здесь.

Команда ван Бронкхорста оказалась не готовой к быстрому темпу игры, у неё проседала опорная зона, и была далека от идеала оборона. В общем, всё то, что работало вплоть до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, вдруг куда-то исчезло.

Ну а «Наполи» был просто прекрасен на фоне забуксовавшего «Ливерпуля». Заслуженно победил 4:1 и при желании, как казалось, мог сделать это ещё крупнее. Команда хороша в движении, она много создаёт и эффективно реализует, ну а Хвича наконец-то получает шанс проявлять себя на самом высоком уровне.

На выходных неаполитанцы снова победили, причём забив на 89-й минуте матча, что обычно придаёт ещё больше уверенности в собственных силах», — сказал Петросьян.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия».

Лаксальт: в кино неправильно показывают русских людей.

«МЮ» назвал самым опасным игроком «Шерифа» футболиста «Пари НН».

«Рейнджерс» поставит гимн Великобритании перед матчем Лиги чемпионов.

Хави назвал несправедливым поражение «Барселоны» от «Баварии».

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.00: Поттер и Месси обойдутся без магии Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.00: Поттер и Месси обойдутся без магии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022