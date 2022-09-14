«Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Рейнджерс» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» за 1.83.



«Рейнджерс» проиграли две встречи кряду с одинаковым счётом 0:4. В игре с «Селтиком» казалось, что это просто стечение обстоятельств и счёт не отражает происходившее на поле, но «Аякс» разгромил шотландцев совершенно справедливо.



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Команда ван Бронкхорста оказалась не готовой к быстрому темпу игры, у неё проседала опорная зона, и была далека от идеала оборона. В общем, всё то, что работало вплоть до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, вдруг куда-то исчезло.



Ну а «Наполи» был просто прекрасен на фоне забуксовавшего «Ливерпуля». Заслуженно победил 4:1 и при желании, как казалось, мог сделать это ещё крупнее. Команда хороша в движении, она много создаёт и эффективно реализует, ну а Хвича наконец-то получает шанс проявлять себя на самом высоком уровне.

На выходных неаполитанцы снова победили, причём забив на 89-й минуте матча, что обычно придаёт ещё больше уверенности в собственных силах», — сказал Петросьян.



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