«Ювентус» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 14 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика».
Ставка: победа «Ювентуса» в один мяч за 3.45.
«В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграл неуверенно – команда не смогла справиться с «ПСЖ», после чего продлила ужасную серию в минувшем туре Серии А, когда сыграла шокирующую ничью с «Салернитаной». Тем не менее Массимилиано Аллегри спокойно подходит к этой игре – после победы в 1-м туре над «Маккаби» португальская команда приедет в Италию в качестве аутсайдера.
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Кроме того, с 1997 года «орлы» ни разу не выигрывали на итальянской земле с соперниками из Серии А. Примечательно, что сегодняшние гости не только не выигрывали в Италии, но и проигрывали с неприятной разницей в два гола.
На фоне непонятной игры «Юве» и нестабильных результатов «Бенфики» отдам предпочтение хозяевам, которые способны за счёт поддержки трибун забрать игру под свой контроль и добиться важного успеха», — сказал Мостовой.
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