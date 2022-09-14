Прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург» в Кубке России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Оренбург», который пройдёт 14 сентября.

Ставка: победа «Ростова» с форой (-1.5) за 2.22.

Валерий Карпин проделал отличную работу в межсезонье. Команда хорошо усвоила тактическую схему и готова проводить по 90 минут в высоком темпе. Пришёлся ко двору мастер стандартных положений Уткин, который составил грозный треугольник в нападении с Полозом и Комличенко.

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В минувшем туре РПЛ «Ростов» не оставил шансов «Спартаку» — 4:2. В первом матче групповой стадии Кубка России подопечные Карпина взяли верх над «Динамо» — 2:0. И теперь будут играть дома с командой, которая заметно уступает по уровню исполнителей.



«Оренбург» в последнем матче стал жертвой атаки «Зенита» и получил от подопечных Сергея Семака восемь мячей в свои ворота. Результат шокирующий для команды и больно бьющий по психологическому состоянию футболистов. У гостей много проблем в обороне, поэтому они уступили семь из последних 10 матчей. Проиграли они и в 1-м туре кубкового соревнования грозненскому «Ахмату» 1:3.

Хозяева пока не проиграли в официальных матчах сезона-2022/2023. «Ростов» выиграл шесть матчей и четыре встречи завершил ничейным исходом. В свою очередь, «Оренбург» проиграл на выезде пять последних встреч с общим счётом 3:20. Оборона гостей полностью разрушена и требует немедленных тактических изменений.

Маловероятно, что Личка сумеет решить проблемы в столь короткий отрезок времени. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Ростова» с форой (-1.5)» за коэффициент 2.22.

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