«Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи», который пройдёт 14 сентября в Шотландии.

Ставка: «Наполи» победит за 1.87.

«Рейнджерс» завершил прошлый розыгрыш шотландского Премьершипа на второй строчке. Команда Джованни ван Бронкхорста была близка к завоеванию прямого пропуска в групповой этап Лиги чемпионов через Лигу Европы, где она добралась до финала. Но «плюшевые мишки» проиграли «Айнтрахту» в серии послематчевых пенальти и были вынуждены пробиваться через квалификацию.

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«Рейнджерс» на пути к групповому этапу прошёл бельгийский «Юноин» и нидерландский ПСВ. В первом же матче групповой стадии подопечные Джованни ван Бронкхорста получили четыре безответных мяча от «Аякса». В грядущем домашнем матче они постараются реабилитироваться за прошлый провал. Правда, шансов немного.



«Наполи» в 1-м туре сокрушил «Ливерпуль» (4:1). Сложно представить, что «Рейнджерс» ждёт иная участь. После шести туров Серии А команда Лучано Спаллетти делит лидерство с «Миланом» и «Аталантой», имея 14 очков в своём активе.



«Партенопейцы» очень любят владеть мячом и играть от себя. Результативность тоже в порядке — Хвича Кварацхелия и партнёры забили 13 голов в Серии А. Собственно, грузинский футболист поспособствовал успеху команды и в выше упомянутом матче с «Ливерпулем», отдав ассист на Джованни Симеоне.



«Наполи» превосходит соперника в классе и игровой форме. Команда Лучано Спаллетти на стартовом отрезке выглядит невозмутимо. На этом фоне рекомендуем ставку на победу «Наполи» за 1.87. «Рейнджерс», конечно, особенно опасен в родных стенах, но слишком уж сильной кажется разница в классе соперников.

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