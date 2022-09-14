«Челси» — «Зальцбург»: прогноз Артура Петросьяна на встречу 2-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Челси» — «Зальцбург».



Ставка: победа «Челси» во 2-м тайме за 1.60.



«Что будет представлять из себя «Челси» после увольнения Тухеля, пока загадка. Пожалуй, перенос матча на выходных положительно скажется на команде. Те игроки, которые были шокированы этим решением, имели достаточно времени прийти в себя, да и пришедший в команду Поттер, дипломированный, между прочим, психолог, наверняка за дополнительные несколько дней должным образом пообщался со своими новыми подопечными.



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«Зальцбург» провёл качественный матч с «Миланом», но это было в домашних стенах и с не лучшим образом выглядевшим соперником.

У австрийцев всё увеличивающийся список игроков в лазарете, и есть сомнения, что в сложившихся обстоятельствах команда способна на второе свершение подряд.



Возможно, у лондонцев не сразу пойдёт всё по заданному плану, тогда предположу, что после перерыва «Челси» прибавит и независимо от счёта будет иметь более ощутимое преимущество над гостями», — сказал Петросьян.



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