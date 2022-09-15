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«Ростов» — «Оренбург»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» — «Оренбург»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил
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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

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Подопечные Валерия Карпина оказались сильнее — 3:1. Они до сих пор ни разу не проиграли в нынешнем сезоне.

Все голы состоялись после перерыва. В дебюте второго тайм отличилися Егор Голенков. На 85-й минуты встречи форвард оформил дубль.

На предпоследней минуте основного времени Михаил Сиваков забил первый гол «Оренбурга», однако на 95-й минуте Кирилл Щетинин установил итоговый счёт на табло.

После этой игры ростовчане лидируют в группе С. Команда Валерия Карпина набрали 6 очков в двух матчах. На втором месте в таблице располагается «Динамо», строчки ниже занимают «Ахмат» и «Оренбург».

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