«Ростов» — «Оренбург»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Подопечные Валерия Карпина оказались сильнее — 3:1. Они до сих пор ни разу не проиграли в нынешнем сезоне.

Все голы состоялись после перерыва. В дебюте второго тайм отличилися Егор Голенков. На 85-й минуты встречи форвард оформил дубль.

На предпоследней минуте основного времени Михаил Сиваков забил первый гол «Оренбурга», однако на 95-й минуте Кирилл Щетинин установил итоговый счёт на табло.



После этой игры ростовчане лидируют в группе С. Команда Валерия Карпина набрали 6 очков в двух матчах. На втором месте в таблице располагается «Динамо», строчки ниже занимают «Ахмат» и «Оренбург».

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.

Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября.

Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 рейтинга УЕФА.

«Зенит» потерпел первое поражение с 21 мая.

Голкипера «Ростова» Медведева увезли в коляске после матча с «Оренбургом».

Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов рублей.



Баринов: не все игроки «Локомотива» полностью выкладываются на поле.

