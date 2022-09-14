«Спартак» — «Факел». Гильермо Абаскаль отсрочит своё увольнение

Испанский специалист может потерять кресло тренера, но точно не после этого матча.

15 сентября состоится матч 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех воронежцев оценивается в 9.20. На ничью дают коэффициент 5.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел» 15 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел» (15.09.2022)

Весьма вероятно, что молодой испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль сильно встревожился, когда услышал об увольнении с поста главного тренера «РБ Лейпциг» Тедеско. Причину волнений рулевого красно-белых угадать несложно. Его команда уступила во втором статусном матче подряд, а в это время освободился любимый фанатами и харизматичный Доменико.

Давление на тренерский штаб Абаскаля кратно возрасло после поражения в минувшем туре Российской Премьер-Лиги от «Ростова» 2:4. С тех пор как жёлто-синими руководит бывший тренер «Спартака» — Валерий Карпин, схватка между клубами носит принципиальный характер. Стоит отметить, что в самом поражении от ростовчан ничего удивительного нет — там собралась сильная команда. Больше шокировали грубые ошибки красно-белых, особенно в защите.

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В игре с жёлто-синими у «Спартака» неожиданно обрушилась средняя линия. Хавбеки подолгу возились с мячом, позволяли накрывать себя. Несмотря на общее преимущество по владению мячом, опасных ситуаций у ворот оппонента красно-белые создали не так уж и много. Каждая потеря таила угрозу для ворот Селихова. Умяров и Зобнин не сумели разрушить атакующий треугольник «Ростова», за что и поплатились четырьмя пропущенными голами.

К нападению москвичей нет особых претензий. Промес и Соболев бьются не жалея сил, вот только поддержка из линии полузащиты к ним приходит редко. Скорее всего, за счёт индивидуального мастерства «Спартак» сумеет обыграть «Факел», но ошибки в обороне вряд ли позволят сохранить свои ворота в неприкосновенности. Как ни крути, защита хозяев в последних встречах потеряла стройность.

В лагере соперника также неспокойно. После серии неудачных игр полностью исчерпал лимит доверия наставник «Факела» Олег Василенко. Восторженные отзывы экспертов о красивом стиле и тактической смелости команды не заменят побед. Набранных очков у воронежцев было мало, а безвыигрышная серия достигла девяти официальных встреч. В таком случае увольнение специалиста становилось делом времени.

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Гром грянул после поражения от «Пари НН» 1:3. Василенко отправили в отставку, а его место занял Дмитрий Пятибратов. Пока специалист работает с приставкой «и.о.», но в первом же матче тренер обыграл «Локомотив». Удачному результату способствовала самоотверженная игра футболистов «Факела». Свою мотивацию они продемонстрировали уже в первом тайме, когда получили четыре жёлтые карточки.

Соперники уже провели по одной игре на групповой стадии Кубка России. Спартаковцы на домашней арене с минимальным счётом (1:0) одолели самарские «Крылья Советов». Гол забил талантливый 18-летний форвард Павел Мелёшин. «Факел» уступил фавориту квартета В «Зениту» 0:2. Воронежцы не справились даже с резервным составом.

История противостояний «Спартака» и «Факела» состоит из семи встреч. Пока на стороне подопечных Гильермо Абаскаля полное преимущество. Они взяли верх в шести матчах. Разница мячей 20:5 в пользу хозяев. В активе воронежского «Факела» всего одна победа, которая произошла в августе 2000-го. Соперники уже провели игру первого круга. Красно-белые на выезде обыграли воронежцев 4:1.

«Спартак» превосходит «Факел» по многим показателям. Весьма вероятно, что хозяева уверенно обыграют воронежцев, поскольку после серии поражений будут мотивированы. Тем не менее рискнём предположить, что без забитого мяча футболисты из Воронежа поле не покинут. Они огорчили красно-белых в недавней очной встрече. Гости отметились голом в восьми из десяти последних игр. Рекомендуем изучить ставку на победу «Спартака» и «обе забьют» с коэффициентом 2.95.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Факел» 15 сентября 2022 года

Высокое исполнительское мастерство футболистов, поддержка трибун и запредельная мотивация, вероятнее всего, приведут к победе «Спартака». Но проблемы в защите наставник красно-белых Гильермо Абаскаль за столь короткий срок решить не в состоянии. В свою очередь, воронежский «Факел» крайне редко уходит с поля без забитого мяча. Отметим, что последняя очная встреча соперников завершилась победой москвичей со счётом 4:1.

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.95.

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