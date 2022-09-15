«Маккаби» — «ПСЖ»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Месси

14 сентября, состоялся матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и французским «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль) и завершилась победой парижан со счётом 3:1.
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На 24-й минуте первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Тьяронн Чери. Через 13 минут аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановил равновесие в матче.
Во втором тайме футболист парижского клуба Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество «ПСЖ», установив окончательный счёт.
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси отыграл весь матч, он отметился голом и результативной передачей.
В первом туре «Маккаби» уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:2. «ПСЖ» играл против туринского «Ювентуса» и одолел итальянцев со счётом 2:1.
Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября.
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