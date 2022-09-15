«Ак Барс» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто забил

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» местный «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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На исходе первого периода Василий Атанасов реализовал численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Богдан Конюшков и Алексей Кручинин.

На 29-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Станислава Галиева сравнял счёт. В середине третьего периода Вадим Шипачёв после паса Кирилла Адамчука вывел казанскую команду вперёд. Уйти от поражения «Торпедо» не сумело.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Минске сыграет с «Динамо». «Торпедо» в Москве встретится со «Спартаком». Обе встречи состоятся 16 сентября.

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