«Барыс» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Казахстане

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард», который пройдёт 15 сентября в Казахстане.

Ставка: «Барыс» не проиграет в основное время за 1.98.

Перед сезоном едва ли можно было предположить, что матч этих команд будет битвой двух аутсайдеров. «Авангард» совсем расклеился на старте, у команды Дмитрия Рябыкина не получается практически ничего – у неё вторая худшая атака на Востоке и вторая худшая оборона.

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В Новосибирске наконец-то не пропустили в меньшинстве — это хорошо. Зато дважды пропустили в численном большинстве. И опять проиграли. Это ужасно. Можно отметить, что с календарём омичам не совсем повезло, ведь в первых пяти встречах им приходилось противостоять командам, которые претендуют на выход в плей-офф.



Однако это едва ли может служить оправданием для клубы, который в прошлом сезоне едва не прошёл «Металлург» без двух ключевых защитников. Конечно, уход главного тренера сказался, но столь мощного провала всё же ждать не приходилось. И самое неприятное в этой ситуации то, что у «Авангарда» сейчас нет очевидных идей для решения своих проблем.

«Барыс» в данный момент тоже по-прежнему не показывает качественной игры, однако подопечные Андрея Скабелки хотя бы начали побеждать. Сам специалист, к слову, на пресс-конференции заметил, что никакой чёрной полосы у команды не было.



При этом с голами у казахстанского клуба никогда не было проблем – в трёх из пяти матчей сезона они забивали по три гола. Также с «Авангардом» в последние годы «Барыс» играет хорошо. Поверим, что хотя бы до овертайма хозяева дотянут, не проиграв в основное время – на такой исход коэффициент стремится к двойке.

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