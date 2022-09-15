«Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 3.96.



«Разнополюсные соперники из одной лиги, конференции и даже дивизиона подошли к отчетной встрече с идентичными результатами. Для этого, правда, «Адмиралу» приходится в каждом матче рвать свою филейную часть на британскую геральдику, тогда как «Салават» еще протирает глаза и неспешно потягивается. Более того, будучи соседями по всем турнирным таблицам сразу, «Адмирал» находится выше «Салавата» по разнице заброшенных и пропущенных шайб, и этот факт, при правильной тренерской работе, должен стать дополнительным мотиватором для юлаевцев.



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Иными словами, можно констатировать, что в данный момент соперники находятся на одном уровне, но идут противоположными маршрутами. «Салават» находится в начале большого пути, «Адмирал» если не в конце, то основные проблемы у него впереди. Но пока соперники равны, «Адмирал» уже в своем часовом поясе, причем давно, а значит, его игрокам не придется нюхать нашатырь, чтобы не заснуть прямо на льду после силового приема. А вот «юлаевцам» с этой задачей еще предстоит справиться.



Статистика в данном случае нам не поможет, поскольку она констатирует абсолютное равенство в десяти последних междусобойчиках, сыгранных на приморской земле – 5 на 5. Все это вместе гарантирует нам упорную битву и, скорее всего, дележ очков по итогам основного времени. Думаю, что в овертайме «Салават» доберет второе очко, если вдруг в этой пятиминутке «Адмиралу» не подфартит. Впрочем, на овертайм загадывать не стану, но ничью в основное время попробую накаркать. «Адмиралу» она точно не помешает», — сказал Лебедев.



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