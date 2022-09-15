«Рома» — ХИК: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 15 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023 «Рома» — ХИК.
Ставка: победа «Ромы» с форой (-2) за 1.69.
«Рома» столько не забила в последнее время, что есть такое подозрение – она выплеснет всю эту накопившуюся и нереализованную энергию на финнах.
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Команда Моуринью вполне прилично смотрится, особенно в нападении. Дибала, Абрахам, Пеллегрини достаточно быстро сыгрались. Римляне разнообразно атакуют, и у них много получается впереди.
Вполне возможно, хозяева выйдут в смешанном составе, но то, что они будут играть на победу, сомнений немного. Поражение в 1-м туре заставляет побеждать во втором, и случай для этого более чем удобный.
Предположу, что явно уступающий в классе ХИК не совладает с куда более мастеровитым соперником», — сказал Петросьян.
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- 15 сентября 2022
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