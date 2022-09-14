«Рома» — ХИК. Жозе Моуринью защитит авторские права

В интервью тренер римлян заявил, что маленькие клубы копируют игру с интернета и становятся сильнее. Но обыграть Особенного не так просто.

15 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — ХИК. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Победа финского клуба оценена в 22.00. Заключить пари на ничью предлагается за 9.10.

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — ХИК 15 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Рома» — ХИК порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — ХИК (15.09.2022)

Матч 2-го тура группы C Лиги Европы «Рома» — ХИК состоится 15 сентября в Риме на стадионе «Олимпико». Начало — в 22:00 мск. Групповой этап для обеих команд стартовал с поражения. Сможет ли фаворит квартета поправить своё турнирное положение по итогам очного матча с андердогом? Разбираемся вместе.

Болельщики устроили Жозе Моуринью помпезную встречу в мае 2021-го, когда тот прилетел в Рим на подписание контракта с «Ромой». Они ожидали от португальского специалиста больших побед, и он не разочаровал. По итогам прошлого сезона «волки» добились триумфа в Лиге конференций. Стоит ли от жёлто-красных ждать успеха в Лиге Европы?

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«Рома» неплохо вошла в новый сезон. Команда не стремится к доминированию и владеет игровой инициативой в среднем 47% матча, а футболисты проводят только 25% игрового времени у штрафной соперников. При этом спортсмены отличаются активными действиями впереди, выполняя по 15,8 удара, из которых 6,3 — в створ ворот. В стартовых шести турах Серии А подопечным Моуринью не всегда удавалось реализовать атакующий потенциал.



Жёлто-красные сумели оправиться после двух поражений — от «Удинезе» (0:4) и «Лудогорца» (1:2). На выходных клуб минимально и не без труда обыграл «Эмполи» (2:1). А ведь в межсезонье «волки» очень плодотворно поработали на трансферном рынке, подписав Зеки Челика, Неманью Матича, Жоржиньо Вейналдума, Мохамеда Камару (аренда с опцией выкупа), Андреа Белотти и Пауло Дибалу.

Матч в предыдущем туре Серии А с «Эмполи» получился тяжёлым для римлян. Несмотря на победу со счётом 2:1, футболисты запросто могли потерять очки. Моуринью дал интервью после этой встречи, в котором рассказал, что зарабатывать баллы с маленькими клубами стало намного сложнее. По его мнению, причиной является отсутствие авторских прав в футболе, и эти слабые коллективы просто копируют игру с интернета. Теперь ему нужно защитить свои авторские права от финнов, которые могут скопировать и его схему.

В лазарете «Ромы» находятся Мараш Кумбула, Эбрима Дарбо, Жоржиньо Вейналдум, Рик Карсдорп, Никола Залевский и Стефан Эль-Шаарави. Последние три футболиста могли бы добавить креатива и конструктива в атаке. В грядущей встрече «волки» могут и должны справляться без них. Эльдор Шомуродов прошлую игру провёл на скамейке, несмотря на классное выступление в игре с болгарами.

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ХИК по итогам прошлого сезона сумел защитить чемпионский титул. Свой еврокубковый путь чемпион Финляндии начинал с Лиги чемпионов. Проблемы возникли в первом же раунде квалификации, когда команда с трудом сломила сопротивление «Рижской футбольной школы» лишь в серии послематчевых пенальти. Уже в следующем раунде «Виктория Пльзень» не оставила финскому клубу никаких шансов, отправив его в Лигу Европы. Здесь, на пути к групповой стадии, подопечные Тони Коскела прошли «Марибор» и «Силькеборг».



Групповой этап Лиги Европы для ХИКа начался с поражения от «Бетиса» (0:2). В грядущем матче шансы поправить положение невелики, учитывая разницу в классе. В Рим команда Тони Коскела отправляется в приподнятом настроении. На выходных она в третий раз кряду завоевала чемпионство, и как минимум на этом фоне недооценивать гостей не стоит. На еврокубковый фронт тренерский штаб теперь может бросить все силы.

ХИК придерживается защитного стиля по схеме 3-5-2. В обороне у подопечных Тони Коскела получается далеко не всё. Игроки в матче 1-го тура с «Бетисом» выполнили лишь восемь отборов и сделали шесть перехватов (30-е показатели), но самоотверженно бросались под мяч и в итоге заблокировали 20 ударов. С такой эшелонированной обороной у «Ромы» могут возникнуть определённые проблемы.

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Моуринью сумел вернуть команду на победную тропу, на выходных минимально обыграв «Эмполи» (2:1). Вряд ли этот успех можно расценивать как реабилитацию за прошлые поражения. В грядущем домашнем матче болельщики погонят команду вперёд. Жёлто-красные в кадровом потенциале на порядок превосходят соперника и должны конвертировать это в разницу в счёте. Отсюда ставка на победу «Ромы» с форой (-2) мяча за 1.68.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — «ХИК» 15 сентября 2022 года

«Рома» хороша в атакующем аспекте, хоть и хромает реализация. «Волки» в домашних стенах должны устроить мастер-класс финскому визави, а Пауло Дибала и Тэмми Абрахам будут доказывать свою принадлежность к игрокам мирового уровня. ХИК будет играть от обороны, но вряд ли сможет выстоять под натиском шквальных атак хозяев. На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на победу хозяев с форой (-2) мяча за 1.68.



Ставка: «Рома» победит с форой (-2) мяча за 1.68.

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