«Амур» — «Металлург»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» местный «Амур» уступил «Металлургу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0. В каждом из периодов подопечные Ильи Воробьёва забросили по одной шайбе.



Дублем отметился нападающий «Металлурга» Филипп Майе, второй год он забил в численном большинстве. Ещё одну шайбу на 59-й минуте в пустые ворота забросил Денис Зернов.

Отметим, великолепную голевую передачу Егора Коробкина в первой шайбе гостей. Также в этой встрече вратарь «Магнитки» Эдди Паскуале совершил чудо-сейв ловушкой на Евгение Оксентюке.



Следующий матч между этими соперниками состоится 17 сентября на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Начало — в 10:00 мск.

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