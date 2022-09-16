«Адмирал» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» местный «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

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В середине второго периода отличился Александр Горшков, ему ассистировали Либор Шулак и Михал Криштоф. Удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте Либор Шулак с передачи Николая Елисеева. Шулак набрал шесть очков в последних трёх матчах.

Сухой матч на свой счёт записал голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, отразивший все 32 броска по воротам.



«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд и имеет всего две победы в шести проведённых матчах сезона.



Ответный матч между этими командами состоится 17 сентября на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.

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