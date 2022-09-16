«Адмирал» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» местный «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
10 лучших экспрессов на сегодня.
В середине второго периода отличился Александр Горшков, ему ассистировали Либор Шулак и Михал Криштоф. Удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте Либор Шулак с передачи Николая Елисеева. Шулак набрал шесть очков в последних трёх матчах.
Сухой матч на свой счёт записал голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, отразивший все 32 броска по воротам.
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд и имеет всего две победы в шести проведённых матчах сезона.
Ответный матч между этими командами состоится 17 сентября на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 мск.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
НХЛ проведёт мини-турнир для определения участников Кубка мира.
Рябыкин прокомментировал шестое поражение «Авангарда» подряд.
Козлов назвал причины неудачного старта «Салавата Юлаева» в сезоне.
Крылов: летом не было предчувствия, что в «Авангарде» всё будет так плохо.
В Белом доме заявили о продолжении переговоров с Россией по Грайнер.
- 16 сентября 2022
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:15
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 15 сентября 2022
-
22:48
-
21:53
-
20:46
-
19:40
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30