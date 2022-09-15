«Куньлунь» — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сочи», который пройдёт 16 сентября.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.10.

В данный момент этот матч в полной мере можно назвать битвой прямых конкурентов, вот только борьбу они ведут за одно из предпоследних мест в конференции. Выделить сейчас кого-то по игре или по результатам довольно сложно, ведь они действительно идут в целом равным ходом, одержав по одной победе. Правда, «Куньлунь» ещё в одном матче смог дотянуть до овертайма.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Команду Грега Айрленда можно признать фаворитом лишь из-за двух факторов – она играет дома (пусть он и находится в Московской области), что в таких матчах действительно является преимуществом, а также на своём льду «Куньлунь» прекрасно играет с «Сочи», который проиграл четыре последние встречи.

Тем не менее пока переоценивать статистику очных матчей не стоит, потому что на отрезке последних недель «Сочи» действительно не хуже своего соперника по игре. Они отыграли на один матч меньше, но гораздо интереснее показывают себя в атаке, забив на три гола больше, нежели «Куньлунь».

Также важно отметить, что календарь у гостей был заметно более неудобным – дважды играли с московским «Динамо» и с одной из лучших команд Востока «Сибирью». При этом лишь в одном из первых пяти матчей сезона «Сочи» проиграл с разницей больше двух шайб.

Добавим, что первого относительного равного соперника в гостях удалось обыграть – был повержен «Барыс» (6:3). «Куньлунь» умеет играть очень закрыто, ведь забить им больше трёх шайб за всё время смогла только «Сибирь», однако впереди им ответить нечем, и выигрывать на характере пока команда не способна. В этой игре стоит рассмотреть тотал меньше 4.5 гола с коэффициентом 2.08.

Также можно проверить победу гостей: букмекеры считают команду Назарова аутсайдером, хотя не всё так плохо.

Ещё больше прогнозов на КХЛ.

«Авангард» вёл переговоры с Кенневиллем и Бэбкоком.

Рябыкин прокомментировал шестое поражение «Авангарда» подряд.



Козлов назвал причины неудачного старта «Салавата Юлаева» в сезоне.



Крылов: летом не было предчувствия, что в «Авангарде» всё будет так плохо.