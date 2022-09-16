«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Авангард».



Ставка: победа «Барыса» за 3.07.



«Пожалуй, не ошибусь, если констатирую, что в Омске включились часики, отсчитывающие время работы Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда». Измеряют эти часики не столько вышеназванное время, сколько уровень терпения клубного руководства «Авангарда». Все-таки шесть поражений подряд – не шутка, а особенно, когда смотришь, от кого эти поражения исходят.

Одно дело, когда ты проигрываешь СКА, которому сейчас вообще все проигрывают. Можно даже стерпеть поражения от «Витязя», глядя на то, в какой форме подмосковная команда подошла к старту сезона. Но когда ты получаешь наотмашь от «Барыса», который только что вместе с тобой барахтался на дне турнирной таблицы и вы вдвоём не прошибали это самое дно лишь потому, что его укреплял своим телом лежащий ещё ниже «Нефтехимик»… А если от этого самого «Барыса» ты огребёшь второй раз подряд?



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А ведь, судя по всему, огрести второй раз подряд за два дня «Авангард» вполне может. Это «Барыс» на второй спаренный матч выйдет весь на позитиве, поскольку вчерашняя победа позволила ему сразу же взмыть в зону плей-офф Восточной конференции. А представляете, какие похоронные настроения царят сейчас в раздевалке «Авангарда»? И какими глазами, как на покойника, смотрят игроки на своего главного тренера?



Да, выигрывать два дня подряд у одного и того же соперника проблематично. Потому что он какой-никакой, и даже если совсем никакой, то всё равно в первом матче много чему научился. А «Авангард» по именам и платёжной ведомости обязан быть как минимум в первой четвёрке Востока, а не замыкать третью, как сейчас.



Психологически «Барыс» обязан выиграть и второй матч, осталось перевести это из области психологии в область реальных дел. Предположу ещё одну победу «Барыса» над «Авангардом», и снова в основное время. Потому что с каждым последующим поражением психологическая ситуация в «Авангарде» ухудшается и «ястребы» находятся на дне не только турнирной таблицы», — сказал Лебедев.



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