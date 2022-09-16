«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.06.
«Астон Вилла» в нынешнем сезоне выглядит совсем неважно и находится вблизи зоны вылета. Свою единственную победу коллектив одержал в поединке с «Эвертоном» (2:1). Крайне неожиданно, но ещё один балл получилось заработать в матче с «Манчестер Сити» (1:1).
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«Саутгемптон» выступает немного лучше сегодняшних визави, ведь у него две виктории, причём над достаточно крепкими противниками — сначала 2:1 с «Лестером», а затем 2:1 с «Челси». Тем не менее в прошлом туре «святые» не смогли справиться с куда более скромным «Вулверхэмптоном» (0:1).
На мой взгляд, в этой паре нет такого уж явного фаворита, всё-таки команды находятся примерно на одном уровне. Тем не менее предпочтение отдам «Астон Вилле», так как она потихоньку набирает форму. Плюс ко всему, в таких поединках очень важным фактором является домашнее поле», — сказал Павлюченко.
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