«Куньлунь» — «Сочи»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ 16 сентября

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Сочи».



Ставка: ТБ 5 за 1.96.



«Назаров заскучал. Мало того, что команда проигрывает, так ещё и его подопечным подраться не с кем. Наконец-то на пути появляются драчунишки из Мытищ, которые только катают вату и отбывают номера.



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«Куньлунь» выиграл лишь первую встречу сезона, а потом слил пять подряд. За всё это время якобы китайский клуб забросил шесть шайб, пропустил 14. Ничего нового, так же, как и неясно, зачем такая неоднозначная команда нужна в серьёзной лиге. Сочинцы одержали одну победу в пяти играх, выпала она на ловушку Третьяка. Мельничук не может вкатиться в новый сезон в КХЛ. Без очков Александров, Точицкий, Алтыбармакян, Новиков, Попов, Иванюженков и Попугаев, но в общей сложности «леопарды» в атаке преуспели чуть лучше «драконов», девять голов.



Помимо драк и потасовок, потенциально в этом матче должно быть заброшено минимум пять шайб. Красивого хоккея ждать не стоит. Обе команды мало бросают, так что эта игра будет больше похожа на пылкое шоу. Назаров захочет зацепиться и будет настраивать свою дружину подобающим образом. А зацепиться «Сочи» действительно может.



«Куньлунь» больше одной шайбы не может запихать уже 2,5 недели, два поражения всухую. Команда вернулась с самого сложного дальневосточного выезда без очков. Самолюбие отсутствует, а вот усталость накопилась благодаря сногсшибательной поездке в Хабаровск, Владивосток и Новосибирск.



Североамериканцы вряд ли откажутся от удовольствия лишний раз подраться. Леопарды в этом компоненте не дотянут, но хотя бы могут что-то сделать в атаке. Проблем много, сценариев этого матча ещё больше. Оборона и вратари – слабая сторона обеих команд, можно забивать в обе стороны.



Сочинцы также проиграли два матча всухую, но должны быть намного свежее оппонента. Должок после поражения «Динамо» выльется в голы. Драконов тоже когда-нибудь должно прорвать. ТБ 5 – хороший исход для этого матча», — сказала Миронова.



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