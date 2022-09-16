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«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 5.30.

«Интриги в этом матче лично для меня нет. В сентябрьской КХЛ в принципе не видно команды, способной победить СКА. И уж точно такой подвиг не по силам «Динамо». Команда Кудашова стабильно берёт очки у тех, кто ниже классом. Но отсиживаться в своей зоне и караулить ошибки соперника – это откровенно мало для того, чтобы надеяться на успех в матче с командой Ротенберга.

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Ведь за счёт чего тот же «Локомотив» создал питерцам определённые проблемы в среду? Ярко и эффективно сумело сыграть первое звено с Шалуновым и Каюмовым. У «Динамо» мастеров такого класса в атаке просто нет. В прошлую пятницу бело-голубые уже играли со СКА в Питере, и всё закончилось качественной уверенной победой невских армейцев. Проиграет команда Кудашова и в этот раз.

Причем брал бы большой тотал – зрители увидят больше пяти заброшенных шайб. У гостей мощное нападение, которому ничто не помешает сыграть результативно. Выбираю ставку победа СКА и тотал больше 5.5», — сказал Емелин.

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