«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Астон Вилла» — «Саутгемптон».



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.01.



«И те и другие выглядели достойно в матчах прошлого тура, хотя «Вилла» тогда сыграла вничью с самим «Ман Сити», а «Саутгемптон» уступил «Вулверхэмптону».



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«Святые» вообще в последних шести матчах были довольно хороши – у команды Хазенхюттля многое в них получалось, включая грамотные выходы в атаку и стандарты. Нет больших сомнений, что и в Бирмингеме будет на это расчёт.



«Вилла» наверняка будет рассматривать эту игру как шанс впервые за пять последних туров победить, но слишком авантюрная игра может выйти боком. Команда Джеррарда не слишком хороша при потере мяча, если не считать матчи с грандами, где у неё сзади остаются человек шесть.

Ко всему прочему хозяева не смогут рассчитывать сразу на трёх защитников, каждый из которых вполне мог бы играть в стартовом составе, – Диего Карлоса, Беднарека и Кэша», — сказал Петросьян.



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