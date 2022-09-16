«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн игру АПЛ, ставки и коэффициенты

16 сентября состоится матч 8-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Начало игры запланировано на 22:00 мск.
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После шести туров «Астон Вилла» идёт лишь на 17-й позиции, набрав всего четыре очка. У «Саутгемптона» в активе семь очков и 12-е место. Матчи 7-го тура АПЛ перенесли из-за смерти королевы Елизаветы.
Фаворитами матча считают подопечных Стивена Джеррарда: в букмекерских конторах можно поставить на победу «Виллы» с коэффициентом 2.12. Успех «Саутгемптона» оценивается аналитиками в 3.50. Поставить на ничью можно за 3.60.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.83, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.04.
На гол «Астон Виллы» дают коэффициент 1.20, а гол гостей оценивается в 1.38. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах предлагают за 1.71.
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