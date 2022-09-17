«Трактор» — «Нефтехимик»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Прогнозы на матчи дня.

На шестой минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Альберта Яруллина удвоил преимущество «Трактора».

На 34-й минуте Алексей Бывальцев после паса Антона Бурдасова в третий раз поразил ворота гостей. На 37-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Никиты Тертышного забил четвёртый гол. 35-летний Илья Проскуряков оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 18 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 19 сентября примет «Авангард».

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