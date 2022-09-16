«Урал» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 7.80

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Ахматом».

Ставка: «Урал» победит со счётом 1:0 за 7.80.

«Ахмат» недавно лишился тренера. Талалаева убрали прямо в перерыве матча с «Нижним Новгородом», и, разумеется, команда теперь находится в подвешенном состоянии.

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Отставку можно понять, всё же результаты в последнее время в самом деле просели. Но выглядело всё это, конечно, не очень красиво. Думаю, «Урал» должен побеждать на своём поле. Пора выбираться из зоны вылета! Благо что игры у екатеринбуржцев в последнее время стали бодрее.

Мне кажется, на своём поле команда Гончаренко победит. Но, конечно, с нервами. Ставлю на 1:0».

Встреча состоится 17 сентября в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

10 лучших экспрессов на главные матчи дня.

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА, коэффициент 8.50.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.



Артур Петросьян сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА.



Прогноз с коэффициентом 7.60 на матч «Спартак» — «Локомотив».

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