«Урал» — «Ахмат»: бесплатная трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат». Начало запланировано на 12:00 мск.
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на matchtv.ru.
Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех «Ахмата» оценивается в 2.69. На ничью дают коэффициент 3.44.
Букмекеры не уверены, что матч 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.
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