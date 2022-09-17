«Урал» — «Ахмат»: бесплатная трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир

17 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат». Начало запланировано на 12:00 мск.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они не могут определить фаворита. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех «Ахмата» оценивается в 2.69. На ничью дают коэффициент 3.44.

Букмекеры не уверены, что матч 10-го тура РПЛ «Урал» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» с коэффициентом 2.65.

Мама Кокорина прокомментировала первый за 655 дней гол футболиста.

Тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу ради места в составе.

Червиченко назвал русофобом фаворита на пост спортдиректора «Спартака».