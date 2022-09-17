«Динамо» Москва — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
На 10-й минуте Эрик О'Делл вывел динамовцев вперёд. На 33-й минуте Игорь Ожиганов сравнял счёт. Через 55 секунд Степан Фальковский во второй раз поразил ворота московской команды.
На 42-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте — 2:2. На 54-й минуте Дмитрий Яшкин с передачи Михаила Воробьёва забил победный гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Динамо» 19 сентября примет «Локомотив».
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