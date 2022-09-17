«Динамо» Москва — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Прогнозы на КХЛ — здесь.

На 10-й минуте Эрик О'Делл вывел динамовцев вперёд. На 33-й минуте Игорь Ожиганов сравнял счёт. Через 55 секунд Степан Фальковский во второй раз поразил ворота московской команды.

На 42-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Джордана Уила восстановил равенство в счёте — 2:2. На 54-й минуте Дмитрий Яшкин с передачи Михаила Воробьёва забил победный гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 18 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с «Северсталью». «Динамо» 19 сентября примет «Локомотив».

10 лучших экспрессов на КХЛ.

В Госдуме назвали Гашека жуликом за слова о хоккеистах из России.

Ротенберг прокомментировал седьмую победу СКА подряд.

Бывший вратарь «Авангарда» из Чехии ответил Гашеку.

Валуев: российских спортсменов вернут на турниры, когда замёрзнут.

НХЛ допустит сборную России к участию в Кубке мира — 2024.